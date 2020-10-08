Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о походе в кино

На фото красотка позировала в костюме с большим декольте. Мила показала пышный бюст, который так и выпирал из него. Волосы у Кузнецовой были собраны назад, а на фоне можно увидеть постер Лиама Нисона. Звезда без стыда демонстрировала свой бюст, позируя в кинотеатре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Очень крутой фильм с участием моего любимого актера Лиама Нисона, фильм получился нереально романтичный, интересный, справедливый и захватывающий! Особенный шарм моего любимого актера сделал фильм просто шедевром! Короче советую и даже очень! Счастлива что посмотрела его одна из первых! Во всех кинотеатрах с завтрашнего дня", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"У этого актёра много хороших фильмов, а этот фильм я смотрел супер!", "Тоже люблю этого актёра, а вот фильм посмотрю обязательно", "Ты просто Богиня красоты, я ещё не смотрела этот фильм", "По моему, ты похудела чуть".

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