Ролик говорить сам за себе

Популярна російська ведуча Настя Івлєєва, відома по шоу "Орел і Решка", влаштувала забіг за хлопчиками прямо на камеру

Ролик Красуня опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

"Коротко про мої взаємини з дітьми», - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Івлєєва спершу просить у дитини покататися на велосипеді. А після того, як хлопчики тікають від неї, після чого вона починає за ними гнатися.

"Ахаха, власниця Ламборгіні просить пацанів покататися на велосипеді«," знали б вони, хто у них просить великий покататися», «я б тобі віддала цей великий без повернення», - пишуть її шанувальники.

Уточнимо, що серед прокоментували ролик був і популярний російський шоумен Максим Галкін.

"Настя, дорога, судячи з прапора на вежі потрібно було сказати:" дозволите ми та возам!«або "më lër të ngas", - написав він.

До цього ми розповідали, що Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", перетворилася на спекотну блондинку з короткою стрижкою.

Настю часто критикують за образи, в яких вона з'являється на публіці або черговій зйомці. Дівчина є затребуваною телеведучою, а її Instagram завалений фото з відпочинку, роботи над сезоном «Орел і Решка», а також домашніми кадрами з чоловіком Елджеєм.

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