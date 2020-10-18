Настя в новом имидже была сама на себя не похожа

Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", превратилась в знойную блондинку с короткой стрижкой

Настю часто критикуют за образы, в которых она появляется на публике или очередной съемке. Девушка является востребованной телеведущей, а ее Инстаграм завален фото из отдыха, работы над сезоном «Орел и Решка», а также домашними кадрами с мужем Элджеем. Тем не менее, больше всего внимания привлекают именно снимки Насти в новых образах.

Так как девушка часто меняет прическу, для новых кадров Настя также с легкостью идет на перемены. Во время одной из фотосессий девушка предстала с короткими белокурыми волосами, состриженными «под мальчика». Аккуратный парик явно шел девушке, поэтому преобразил ее до неузнаваемости.

Настя надела лишь нежно-розовый боди с тканевыми вставками, которые расстегнула на бедрах. При этом девушка приняла такую позу, благодаря которой отлично видно подкачанные ноги во всей красе. Тем не менее, выходку Ивлеевой оценили не все:

«Жесть; Нарисуй картину, пройдет время) будет стоить миллионы)); Леди Гага); Куда интересно Настя снималась?; Какая мерзость; Хм, вынос мозга, но в целом что-то в этом есть; Когда съела просроченный йогурт; Ноги огонь🔥; Интересный образ👌; Спайс дал о себе знать!; *опы нет 😂; Прическа просто шикарна и очень идёт к твоему личику, образу и стилю; Это про эмоции; Я думала что это фото !!!! Но оно двигается👍😂; Ты тут немного лицом на Зверева похожа😁👍; Эти бедра вросто вах! 😍».

Мы также писали, что после похудения Настя постоянно попадает в центр обсуждений фанатов. Девушка сбросила более десяти килограмм и теперь ее изменившаяся фигура далеко не всем поклонникам по душе. Впрочем, сама звезда подчеркивает, что это ее тело и ей с ним жить, поэтому других не должно волновать, как она изменилась.

Принимая участие в съемках, знаменитость часто меняет имидж, а также поражает сеть необычными нарядами. Телеведущую сравнивают не только с Дуа Липой, но еще и с Бритни Спирс в лучшие молодые годы.

Стройная блондинка в этот раз примерила лишь черный лифчик, удачно подчеркнувший бюст, модные штаны с ярким черно-желтым принтом и дополнила образ массивной цепочкой с надписью «Любовь».

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