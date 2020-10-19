Ролик говорит сам за себя

Популярная российская ведущая Настя Ивлеева, известная по шоу «Орел и Решка», устроила забег за мальчиками прямо на камеру

Ролик красотка опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Коротко о моих взаимоотношениях с детьми», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Ивлеева сперва просит у ребенка прокатиться на велосипеде. А после того, как мальчики убегают от нее, после чего она начинает за ними гнаться.

«Ахаха, хозяйка Ламборгини упрашивает пацанов покататься на велике», «знали бы они, кто у них просит велик покататься», «я бы тебе отдала этот велик без возврата», - пишут ее поклонники.

Уточним, что среди прокомментировавших ролик был и популярный российский шоумен Максим Галкин.

«Настя, дорогая, судя по флагу на башне нужно было сказать: «дозволете ми да возам!» или «më lër të ngas», - написал он.

До этого мы рассказывали, что Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", превратилась в знойную блондинку с короткой стрижкой.

Настю часто критикуют за образы, в которых она появляется на публике или очередной съемке. Девушка является востребованной телеведущей, а ее Инстаграм завален фото из отдыха, работы над сезоном «Орел и Решка», а также домашними кадрами с мужем Элджеем.

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