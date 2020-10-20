Відома телеведуча Настя Ивлеева, зірка "Орла і Решки", похвалилася жаркими кадрами зі зйомок

Довгий час зірка була в центрі уваги після зйомок тревел-шоу, тому звикла до критики і похвали в мережі. Нещодавно вийшли перші серії нового сезону, і хвиля критики знову обрушилася на Івлєєву.

Компанію зірковій блондинці склала її подруга Юлія Коваль, яка була ведучою попереднього сезону "Орла і решки". І хоча спочатку глядачі були проти через те, що дівчина нібито копіює стиль ведення шоу Насті, після випуску нового ефіру змінили думку.

Юлія Коваль вразила їх умінням вести передачу, а ось Івлєєва, навпаки, розчарувала глядачів. Вони відзначили, що блогер лише насолоджується відпусткою, але не намагається розповідати про країну, інші заявили, що зірка просто витрачає гроші. У той же час телеведуча свою поведінку ніяк не коментувала, а також вирішила поділитися новими кадрами зі зйомок іншого шоу для відволікання уваги.

Дівчина з'явилася на зйомках в чорних джинсах скіні і короткій сірій кофтині, встигнувши також посвітити бюстом перед колегою і здивувавши фанатів.

До цього ми писали, що Настю часто критикують за образи, в яких вона з'являється на публіці або черговій зйомці. Дівчина є затребуваною телеведучою, а її Instagram завалений фото з відпочинку, роботи над сезоном «Орел і Решка», а також домашніми кадрами з чоловіком Елджеєм. Проте, найбільше уваги привертають саме знімки Насті в нових образах.

Так як дівчина часто змінює зачіску, для нових кадрів Настя також з легкістю йде на зміни. Під час однієї з фотосесій дівчина постала з коротким білявим волоссям, зістриженим «під хлопчика». Акуратний перуку явно йшов дівчині, тому перетворив її до невпізнання.

"Жесть; Намалюй картину, пройде час) буде коштувати мільйони)); Леді Гага); куди цікаво Настя знімалася?; Яка гидота; Хм, винос мозку, але в цілому щось в цьому є; коли з'їла прострочений йогурт; Ноги вогонь🔥; цікавий образ👌; Спайс дав про себе знати!; * опи немає😂; зачіска просто шикарна і дуже йде до твого личку, образу і стилю; це про емоції; Я думала що це фото !!!! Але воно рухається👍 😂; ти тут трохи обличчям на Звєрєва схожа😁 👍; ці стегна вросто вах! 😍».

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