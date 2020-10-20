Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", похвасталась жаркими кадрами со съемок

Долгое время звезда была в центре внимания после съемок тревел-шоу, поэтому привыкла к критике и похвале в сети. Недавно вышли первые серии нового сезона, и волна критики снова обрушилась на Ивлееву.

Компанию звёздной блондинке составила её подруга Юлия Коваль, которая была ведущей предыдущего сезона "Орла и решки". И хотя сначала зрители были против из-за того, что девушка якобы копирует стиль ведения шоу Насти, после выпуска нового эфира сменили мнение.

Юлия Коваль поразила их умением вести передачу, а вот Ивлеева, наоборот, разочаровала зрителей. Они отметили, что блогер лишь наслаждается отпуском, но не старается рассказывать о стране, другие заявили, что звезда просто тратит деньги. В то же время телеведущая свое поведение никак не комментировала, а также решила поделиться новыми кадрами со съемок другого шоу для отвлечения внимания.

Девушка появилась на съемках в черных джинсах скини и короткой серой кофточке, успев также посветить бюстом перед коллегой и удивив фанатов. Настя решила поправить кофту, которую немного перекосило, пока она приседала и при этом покривляться во время съемки. Известный блогер Роман Каграманов, впрочем, на жест не отреагировал.

До этого мы писали, что Настю часто критикуют за образы, в которых она появляется на публике или очередной съемке. Девушка является востребованной телеведущей, а ее Инстаграм завален фото из отдыха, работы над сезоном «Орел и Решка», а также домашними кадрами с мужем Элджеем. Тем не менее, больше всего внимания привлекают именно снимки Насти в новых образах.

Так как девушка часто меняет прическу, для новых кадров Настя также с легкостью идет на перемены. Во время одной из фотосессий девушка предстала с короткими белокурыми волосами, состриженными «под мальчика». Аккуратный парик явно шел девушке, поэтому преобразил ее до неузнаваемости.

«Жесть; Нарисуй картину, пройдет время) будет стоить миллионы)); Леди Гага); Куда интересно Настя снималась?; Какая мерзость; Хм, вынос мозга, но в целом что-то в этом есть; Когда съела просроченный йогурт; Ноги огонь🔥; Интересный образ👌; Спайс дал о себе знать!; *опы нет 😂; Прическа просто шикарна и очень идёт к твоему личику, образу и стилю; Это про эмоции; Я думала что это фото !!!! Но оно двигается👍😂; Ты тут немного лицом на Зверева похожа😁👍; Эти бедра вросто вах! 😍».

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