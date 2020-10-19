Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала себе з новою зачіскою і зганьбилася

Анастасія звикла до уваги, так як постійно потрапляє в неоднозначні ситуації завдяки своїм витівкам і відвертим фото. Знаменитість любить показати шпагат в самих недоречних місцях, одягнувшись в міні-бікіні, з'являтися на публіці в прозорих сукнях і показувати хмільні застілля.

Отримавши скандальну славу, зірка не перестає підігрівати інтерес до себе. Цього разу Волочкова показала, як пофарбувала волосся завдяки майстру і здивувала при цьому неохайним домашнім виглядом, почервонілою шкірою і блякло-жовтими пасмами.

У мережі відразу зробили скріншоти з ролика Волочкової і залишили безліч коментарів з приводу побаченого:

"милуйтеся і заздріть тепер😆 😆; завтра буде все, як завжди. Волоссячко склеяться і доведеться розплутувати😂 😂 😂 😂; хоч башка чиста і за це хлопцеві спасибі😉; надовго собаці блін?😂 😂 😂 ; Зрозуміти не можу. Чому вона ... маніпуляції з головою ... проводить в ніч глуху? Щоб заманити цирульника на 🚁, після процедур? Або ми чогось не знаємо...і так фарба лягає краще на лисину?; Вона взагалі лика не в'яже просто в💩 🤣; опухла Какаяяя..і це ввечері 😜а що вранці тоді; "Червона шапочка" і чудовисько! Нова казка 🤢Андрюха не намагайся 😉 там вже нема з чого майструвати 🤣" .

Ми раніше також писали, що кожен день Анатасія проводить в залі і демонструючи свою розтяжку, міні-уривки з виступів і при цьому незмінно намагається уникнути критики на свою адресу через неякісне виконання танцю.

У самому спортзалі після балетної розминки Анастасія використовує тренажери досить дивно, кожен раз підіймаючись на них і показуючи в самих недоречних образах свою розтяжку для того, щоб просто похвалитися, впевнені користувачі Instagram.

"Прекрасний початок недільного дня.😊 Мій улюблений Тренажер я використовую за своїм інтересом.🩰 🦢 Дуже ефективна вправа для розвитку і підтримки розтяжки.👍 🩰 #анастасіяволочкова", - написала Волочкова під одним з роликів.

На анти-фанатських групах відразу відповіли балерині:

"коли тренажер з великої літери☺️️; перекладаю:" за своїм інтересом " = "на свій розсуд". ... дура яка🤦 ♀️; @pailiolia у неї саме великий інтерес до нього 🐣 🐒 🤣 хоч про щось потертися️️; "використовую по своєму інтересу"😣 😣 😣 😣 😣. Читати книги тобі, Настас, потрібно. Класиків, та побільше".

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