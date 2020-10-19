Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала себя с новой прической и опозорилась

Анастасия привыкла к вниманию, так как постоянно попадает в неоднозначные ситуации благодаря своим выходкам и откровенным фото. Знаменитость любит показать шпагат в самых неуместных местах, одевшись в мини-бикини, появляться на публике в прозрачных платьях и показывать хмельные застолья.

Получив скандальную славу, звезда не перестает подогревать интерес к себе. В этот раз Волочкова показала, как покрасила волосы благодаря мастеру и удивила при этом неопрятным домашним видом, покрасневшей кожей и блекло-желтыми прядями.

В сети сразу сделали скриншоты из ролика Волочковой и оставили множество комментариев по поводу увиденного:

«любуйтесь и завидуйте теперь😆😆; Завтра будет все, как обычно. Волосики склеятся и придётся распутывать😂😂😂😂; Хоть башка чистая и за это парню спасибо 😉; Надолго собаке блин?😂😂😂; Понять не могу. Почему она… манипуляции с башкой… проводит в ночь глухую? Чтобы заманить цирюльника на 🚁, после процедур? Или мы чего-то не знаем...и так краска ложится лучше на лысину?; Она вообще лыка не вяжет просто в 💩🤣; Опухшая какаяяяя..и это вечером 😜А что по утрам тогда; "красная шапочка" и чудовище! Новая сказка 🤢Андрюха не пытайся 😉 там уже не из чего мастерить 🤣».

Мы ранее также писали, что каждый день Анатасия проводит в зале и демонстрируя свою растяжку, мини-отрывки с выступлений и при этом неизменно старается избежать критики в свой адрес из-за некачественного исполнения танца.

В самом спортзале после балетной разминки Анастасия использует тренажеры довольно странно, каждый раз взбираясь на них и показывая в самых неуместных образах свою растяжку для того, чтобы просто похвастаться, уверены пользователи Инстаграм.

«Прекрасное начало воскресного дня.😊 Мой любимый Тренажер я использую по своему интересу.🩰🦢 Очень эффективное упражнение для развития и поддержания растяжки.👍🩰 #анастасияволочкова», - написала Волочкова под одним из роликов.

На анти-фанатских группах сразу ответили балерине:

«когда тренажер с большой буквы☺️🤣🤣; Перевожу: " по своему интересу" = " на своё усмотрение". ... дура какая 🤦‍♀️; @pailiolia у нее именно большой интерес к Нему🐣🐒🤣 хоть обо что-то потереться🤦‍♀️; "Использую по своему интересу" 😣😣😣😣😣. Читать книги тебе, Настас, нужно. Классиков, да побольше».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу