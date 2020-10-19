Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал, яка зіграла роль Женьки, показала ідеальну фігуру в прозорій сукні
Знімки знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.
"Чудові новини. Вже сьогодні прем'єра детективного серіалу ... з широкою посмішкою згадую зйомки цього проекту! Так що... у добру путь», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Кошмал позує в прозорому вбранні в оточенні інших зірок. Також красуня поділилася фотографією, де вона поруч з подругами сіла на килим.
"Ви дуже красива!) а Катю Кузнєцову навіть не впізнала спочатку«, " ви така щаслива тут. Супер", " ааааа які ви красиві.. так, я бухий, але ви всерівно", - пишуть її шанувальники.
"Що це було?": самовпевнена Фреймут викликала Кухар на батл і гучно зганьбилась, з'явилось відео
Невістка Пугачової в зухвалому міні забула про скромність, блиснувши солодкими місцями: «Гладкий на дотик»
Безбашена Асмус змінилася, показавши солодкі місця на камеру: "Дружина Харламова-мороженка!"
Корольова, Бузова, Брежнєва та інші зірки випадково засвітили свої обличчя без фотошопу: топ вражаючих фото
До цього ми писали, що Анна Кошмал порадувала шанувальників новим знімком
Красуня прогулювалася біля моря і вирішила зняти пам'ятний момент на фото. Вона стояла на височині, спершись об перила і закинувши голову назад. Розпущене волосся зірки розвивалися на вітрі. Красуня закрила очі від задоволення і насолоджувалася моментом.
Особливу увагу привернув рельєф тіла актриси, який проглядався через тонку тканину. Шанувальники змогли розглянути плоский животик актриси і її пишні груди. В цілому фото вийшло неймовірно атмосферним.
Нагадаємо, що Анна Кошмал без сорому засвітила ідеальну фігуру на дуже вологому фото:»хороша попа".
Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал з яскравим макіяжем довели до сліз: "як можна бути такою...".
Також Politeka писала, що Анна Кошмал ошелешила перевтіленням, зухвале фото.