Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал, яка зіграла роль Женьки, показала ідеальну фігуру в прозорій сукні

Знімки знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

"Чудові новини. Вже сьогодні прем'єра детективного серіалу ... з широкою посмішкою згадую зйомки цього проекту! Так що... у добру путь», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Кошмал позує в прозорому вбранні в оточенні інших зірок. Також красуня поділилася фотографією, де вона поруч з подругами сіла на килим.

"Ви дуже красива!) а Катю Кузнєцову навіть не впізнала спочатку«, " ви така щаслива тут. Супер", " ааааа які ви красиві.. так, я бухий, але ви всерівно", - пишуть її шанувальники.

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Красуня прогулювалася біля моря і вирішила зняти пам'ятний момент на фото. Вона стояла на височині, спершись об перила і закинувши голову назад. Розпущене волосся зірки розвивалися на вітрі. Красуня закрила очі від задоволення і насолоджувалася моментом.

Особливу увагу привернув рельєф тіла актриси, який проглядався через тонку тканину. Шанувальники змогли розглянути плоский животик актриси і її пишні груди. В цілому фото вийшло неймовірно атмосферним.

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