Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал покрасовалась в полицейской форме в компании двух «серьезных ребят»
25-летняя украинская актриса после успеха в популярном сериале решила не сбавлять оборотов. Так, Кошмал получила роль в сериале «Юрчишины», где ей предстоит исполнить роль отважной служительницы закона. Звезда поделилась фото со съемок в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Кошмал позирует со своими коллегами по съемочной площадке: Дмитрием Вивчарюком и Владимиром Канивцем. Все трое одеты в полицейскую форму и позируют с суровыми выражениями лица, как и подобает правоохранителям.
«Просто очень опасные, даже слишком», - подписала фото Кошмал.
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Ее поклонники тут же принялись обсуждать снимок.
«Теперь я точно ни одного правила дорожного движения не нарушу», «Этих полицейских боится весь город», «Полицейская академия - "Ы», «Аня - вы замечательная», «Серьезные ребята! Хоть сейчас в наряд! Берегись преступники!», - пишут люди.
До этого мы писали, что Кошмал восхитила красотой на нежном фото. Актриса, полюбившаяся многим по роли Женьки в «Сватах», показала новый снимок на своей страинце Инстаграм.
«Наступила осень во всей своей красе: дождь, ветер и безумно драматичное небо над головой. Снова просыпаешься на работу в темную ночь и встречаешь рассветы. Я не помню, когда последний раз вставала позже 5.30. И все же каждое время года прекрасно по своему, согласны?», - написала актриса.
Напомним, Женька из "Сватов" удивила пикантным видом без лишних прикрас: "Почему поцарапанная?".
Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» без стыда засветила идеальную фигуру на очень влажном фото: «Хорошая попа».
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" кардинально поменяла амплуа, Женьку не узнать: "Ого, что нас ждет!".