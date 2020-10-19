Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, которая сыграла роль Женьки, показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Снимки знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Отличные новости. Уже сегодня премьера детективного сериала… с широкой улыбкой вспоминаю съёмки этого проекта! Так что... в добрый путь», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Кошмал позирует в прозрачном наряде в окружении других звезд. Также красотка поделилась фотографией, где она рядом с подругами уселась на ковер.

«Вы очень красивая!) а Катю Кузнецову даже не узнала сначала», «вы такая счастливая здесь. Супер», «ааааа какие вы красивыеее.. да, я бухой, но вы всеравно», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что Анна Кошмал порадовала поклонников новым снимком

Красотка прогуливалась возле моря и решила снять памятный момент на фото. Она стояла на возвышенности, облокотившись об перила и закинув голову назад. Распущенные волосы звезды развивались на ветру. Красотка закрыла глаза от удовольствия и наслаждалась моментом.

Особое внимание привлек рельеф тела актрисы, который просматривался через тонкую ткань. Поклонники смогли рассмотреть плоский животик актрисы и ее пышную грудь. В целом фото получилось невероятно атмосферным.

Напомним, что Анна Кошмал без стыда засветила идеальную фигуру на очень влажном фото: «Хорошая попа».

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал с ярким макияжем довели до слез: "Как можно быть такой...".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал ошарашила перевоплощением, дерзкое фото.