Звезда популярного сериала «Сваты» Анна Кошмал покорила идеальной фигурой в купальнике

Жаркое фото актрисы, полюбившейся многим по роли Женьки в «Сватах», появилось на одной из фан-страниц сериала в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кошмал сидит на качелях, установленных прямо в море. Актриса позирует в соблазнительном черном купальнике-бикини, который позволяет ей продемонстрировать все достоинства ее фигуры.

Кошмал элегантно позирует на качелях, томно приподняв голову вверх. Вокруг нее во все стороны разлетаются брызги воды.

«Красотка Анна Кошмал», - говорится в подписи к фото.

Поклонники актрисы тут же принялись комментировать снимок.

«абсолютно согласен», «Милая очень», «Она ужасно сыграла Женю.....На мой взгляд, не актриса», «Хорошая попа складочки», «Женю другую не представляю. Девочка классная. Актриса начинающая, но очень перспективная. А ведь там и петь надо было, и танцевать. Кто бы ещё так смог? Анютка, молодец!», - пишут люди.

До этого мы сообщали, что Кошмал удивила публику неожиданным преображением. Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Анна предстала в новой роли, показав кадр со съемок сериала "Юрчишины".

Девушка "очутилась" в полицейской машине в форме патрульной, рядом со своими "сослуживцами". Кошмал сидела на переднем пассажирском месте и улыбалась в камеру. Стоит отметить, полицейская форма ей очень идет.

Напомним, звезда "Сватов" кардинально поменяла амплуа, Женьку не узнать: "Ого, что нас ждет!".

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" ошеломила беременным животом, неожиданные кадры: "Мы ждём...".

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" зажгла со знаменитой подругой прямо на съемках, редкий кадр.