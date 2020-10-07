Красотка на все 100%

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал порадовала поклонников новым снимком

Как передает Politeka.net, красотка прогуливалась возле моря и решила снять памятный момент на фото. Она стояла на возвышенности, облокотившись об перила и закинув голову назад. Распущенные волосы звезды развивались на ветру. Красотка закрыла глаза от удовольствия и наслаждалась моментом.

Особое внимание привлек рельеф тела актрисы, который просматривался через тонкую ткань. Поклонники смогли рассмотреть плоский животик актрисы и ее пышную грудь. В целом фото получилось невероятно атмосферным.

«В Николаеве отличная погода, вкусная еда, расслабленный ритм и масса других приятных сюрпризов. А как ваше настроение?», - подписала фото звезда.

За 20 минут ее снимок собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы прекрасны, я так рада вашему визиту в Николаев», «Красотуличка. Настроение хорошее», «Красавица», «Замечательно», «Приезжай еще. Как с театром так и вне спектаклей. Успехов. Хорошего дня», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал восхитила красотой на нежном фото. Красотка сделала селфи, которое получилось невероятно женственным. Яркости снимку добавил зеленый жакет, а соблазнительности черный топ.

Напомним, что Анна Кошмал без стыда засветила идеальную фигуру на очень влажном фото: «Хорошая попа».

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал с ярким макияжем довели до слез: "Как можно быть такой...".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал ошарашила перевоплощением, дерзкое фото.