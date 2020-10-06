25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женьку в "Сватах", удивила реакцией после спектакля

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала с букетом цветов в гримерке театра.

Анна подчеркнула свою идеальную внешность красной помадой и смоки-макияжем, показав себя в белой футболке и голубых джинсах.

Кошмал, как известно, сейчас вместе с коллегами гастролирует со спектактлем "Девичник". Особенно ее тронула публика в Херсоне, о чем актриса не смогла не упомянуть.

"Как же тепло вчера принимал Херсон🙌🏻☀️ до слез на поклоне💔 Спасибо за ваши открытые объятия, смех и аплодисменты! До новых встреч!!!🥰", - подписала фото актриса.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Ты очень красивая😍. Скажи как можно быть такой красоткой?" - "не заморачивайся, настоящая красота всегда внутри нас, светится изнутри наружу) все остальное - пыль)"

"Анечка, какая Вы красивая! Я всегда хочу назвать Вас Женькой 👏"

"Как же здОрово!!!!!!💯💯💯 Когда зритель дарит такие эмоции!!!"

"Такая Яркая, Красивая помада!!! 😍😍😍 Анна, вам очень идет!! 😀"

Ранее мы сообщали, Кошмал всполошила Сеть дерзким образом и неожиданным перевоплощением. Актриса снимается во втором сезоне сериала "Юрчишины" и играет патрульную. Стоит отметить, Анне, на удивление, идет полицейская форма.

«Просто очень опасные, даже слишком», - подписала фото Кошмал.

«Теперь я точно ни одного правила дорожного движения не нарушу», «Этих полицейских боится весь город», "Полицейская академия - "Ы", - отреагировали пользователи.

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