Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала скандальний образ у білій білизні

Навколо моделі Олени Омович ходить безліч пліток і чуток з приводу її зовнішності. Дівчина зробила багато пластичних операцій, щоб фактично з першого розміру бюста отримати шостий. Також вона поставила імпланти в сідниці і повністю змінила себе завдяки уколам краси.

Є люди, які вважають, що вона справжня красуня, яка зробила себе сама, а інші просто охрестили її українською Кім Кардашьян.

Як видно на фото, засмагла дівчина виглядає дуже яскраво і незвично. У білому ліфчику і шортах, більш нагадують білизну, Олена позувала в ліфті. Її вуличний лук доповнюють оверсайз-піджак і велика чорна сумка.

Як видно, Олена знає, як привернути увагу зовнішністю. Саме тому співпрацює з популярними магазинами одягу та білизни. Дівчина намагається не приховувати своїх достоїнств і навіть на вулицю виходить у вельми нескромному одязі, що не приховує її бюст.

Раніше ми писали, що у дівчини дуже незвичайна фігура, якій вона постійно привертає до себе увагу. Модель абсолютно не соромиться свого тіла, тому часто її вбрання виключно Відверті, без сорому оголюють її видатні достоїнства.

Так і сьогодні Олена розмістила відео, на якому вона сидить на ліжку в білих брюках і ліфчику, який явно на неї малий і не приховує високі груди Діви. В руках у знаменитості-Айфон передостанньої моделі, також чітко видно татуювання на тілі дівчини.

Фанати бурхливо ореагували на новий образ зірки. Всього за 10 хвилин вони поставили майже 2,5 тисячі лайків і написали безліч коментарів.

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