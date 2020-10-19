Популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася ідеальною фігурою під час прогулянки на яхті
Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Читаю ваші численні привітання і купаюся у вашій любові. Дякую ❤ ️ " » - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на кадрах Лобода позує в облягаючому купальнику, який ефектно підкреслює її розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її шанувальників.
"Все напоказ! Діти ж дивляться! Я ось своєї забороняю таке дивитися рано ще" « " навіщо так сильно витягати ноги!!?", "королева краси», «обалденная фігура», «так стильно», «краща», "обожнюю вашу фігуру, світла", - пишуть вони.
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Як повідомлялося до цього, співачка Світлана Лобода вбила наповал відвертим знімком на честь дня Народження і натяком на весілля
На фото співачка позувала в прозорому ліфчику, через який проглядалася її груди.
Але особливу увагу користувачів мережі привернуло кільце Лободи на безіменному пальці й багатозначна фраза, присвячена таємному чоловікові.
Пост артистки викликав бурхливу реакцію в мережі. Шанувальники стали розпитувати артистку про майбутнє весілля.
Нагадаємо, що зовнішність молодшої дочки Світлани Лободи викликала переполох: "чому синці...".
Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".
Також Politeka писала, що Лобода в облягаючому вбранні й окулярах раптово нагрянула до Києва: "Термінатор".