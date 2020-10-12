Известная украинская исполнительница Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь Тильду, почти не скрывая ее лицо

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм.

Так, Светлана наконец удовлетворила любопытство много численной армии своих поклонников, многие из которых считают, что отец ребенка – солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Раньше певица уже выкладывала в соцети совместные фото с Тильдой, однако до этого лицо девочки всегда было скрыто от глаз посторонних. На этот раз знаменитость изменила этому правилу: лицо ребенка видно полностью, его лищь чуть прикрыли солнцезащитные очки.

"Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку", – подписала снимок знаменитость.

Поклонники восторженно восприняли новый снимок, оставив множество комментариев. Некоторые из них обеспокоены тем, что на ногах Тильды видны синяки.

"На стиле😍🤤 Это точно❤️ Ну, крутые же))😍🤤🤤🤤 Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты как у старшей дочери 👍Светлана ева и тиля такие хорошенькие ляли О это точно 😍 какая лапуля уже большая😍❤️🌹 Безумно красивые😍😍😍 Сладкая булочка...😽 ❤️❤️❤️😍👏👏Красивые мама и малышка!🌹Какие красотки ♥️♥️♥️ Тилечка так выросла 🔥😍Крашихи 👑 Наконецто дождались Тильдочку Почему синяки на ножках у ребенка? Тилюша мамина модница Счастья и только счастья этой золотой девочке Неужели фотография Тильды? Такие красивые", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что 37-летняя артистка Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм довольно жаркое фото. На стильном кадре Светлана, отправившаяся на очередной отдых с близкими, восхитила пользователей сети стильным купальником и аппетитными формами.

На новом фото Светлана позирует в трендовом сдельном купальнике в оттенке металлик. В подписи к новому фото Лобода процитировала Лермонтова.

Поклонники отреагировали достаточно бурно:

«Тропикана женщина😻», «Судя по всему, покоя от Светланы Сергеевны не ждать 😂😂😂 фото топ ❤️», «А говорят, что нет пропорций, как у барби ❤️», «Отпадище 🤤🤤🤤», «Красота😍🔥», «горяча🤤», «Какая же ты красотка!🔥🔥🔥», «Красиво ,купальник супер», «Огонь🔥», «Красиво но далеко».

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев