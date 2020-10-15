Знаменитая певица Светлана Лобода удивила новостью о том, что неожиданно приехала в Киев и в очередной раз сразила наповал стильным образом и замечательной фигурой

Как пишет Politeka, звезда сообщила, что накануне своего дня рождения решила подышать "родным воздухом Киева".

"За 3 дня до Дня Рождения захотелось подышать родным киевским воздухом, побродить по улочкам, подвести итоги и подготовится к новому прыжку😁😍", – подписала снимки знаменитость.

На кадрах певица в облегающем черном наряде. На ней – брюки, блузка и куртка, на ногах – остроносые туфли. Волосы Светланы распущены, завершают образ исполнительницы модные солнцезащитные очки.

Фанаты восторженно восприняли это новость, заодно искупав свою любимицу в заслуженных комплиментах.

"Шикарна🔥🔥🔥 Хорошего Вам времяпрепровождения ❤️ За три дня? Так вы весы, как и я! Вот почему вы мне так нравитесь 🥰🥰🥰 Какой образ стильный😍😍 😍Мммм какая курточка😊Может кто подскажет , пойду хоть реплику себе куплю😁 Красотка 🔥Светлана сколько вы вешаете?? Худышка ❤️ Клевая 👍лучшая 👍умничка👍люблю С наступающим!❤️Терминатор🤣💥💥💥💖💓💗❤❤❤👌 👏👏👏👏👏Великолепный образ", – написали они.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода удивила пользователей сети необычным образом. Она много работает над собой и может похвастаться точеными формами, а кроме того, не боится экспериментировать с образами и даже внешностью.

Так, на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала весьма неожиданную прическу.

На новом фото Светлана решила показать, какой образ выбрала для полета в самолете. Звезда опубликовала яркий снимок, на котором она сидит у окна самолета в черной рубашке с рюшами. Певица довольно улыбается и рукой поддерживает подбородок.

Обычно пышные белые локоны певица уложила с "эффектом мокрых волос". Артистка также осветлила брови, а на лице не использовала макияж. Она выглядит молодой и свежей. Кожа знаменитости без намека на увядание просто светится здоровьем.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте.