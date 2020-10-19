Знаменитий український хореограф і суддя проекту «Танці з зірками» Влад Яма вразив пристрасними кадрами з дружиною

Танцюрист поділився новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Коли-небудь обов'язково полетимо на Кубу!.. А поки - просто потанцюємо", - підписав фото Яма.

Користувачам мережі він показав пристрасний танець з дружиною. Яма зображений в джинсах і розстебнутій безрукавці, а його дружина танцює в сукні з квітковим візерунком і в бежевих босоніжках на шпильках.

Кадри захопили передплатників танцюриста.

"Клас!", "Топ", "Ну взагалі вогонь", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, особисте життя Влада Ями деякий час була таємницею за сімома замками. Однак пізніше стало відомо, що в 2007 році танцівник познайомився з дівчиною на ім'я Ліліана. Незабаром молоді стали жити разом. Пропозицію майбутній дружині Влад зробив у новорічну ніч 2014 року.

Весілля зіграли таємно, в колі близьких родичів. На заході були присутні близько 50 осіб. Святкували на теплоході. Молодята не стали затягувати з дітьми, і через півтора року народився син Ліон.

Нагадаємо, м'язистий Влад Яма з "Танців з зірками" здивував спекотним виглядом після тренування:"Красунчик і трудяга".

Як повідомляла Politeka, скандал Влада Ями з "Танців з зірками" і Лесі Нікітюк, танцюрист вразив зізнанням: "я цього точно не планував...".

Також Politeka писала, що Влад Яма розповів, як потрапив на телебачення після кастингу з Наталією Могилевською.