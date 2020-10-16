Знаменитый украинский хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма сразил поклонниц наповал новым стильным образом
Танцор поделился новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Яма позирует в темном коридоре в оригинальном наряде. На нем костюм с жилетом в черно-белую клетку, а также черная рубашка. Танцор замер с озадаченным выражением лица и вытянул руку к камере.
«Всем нравиться невозможно. Но у меня же...красивый жилет», - подписал снимок Яма.
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Его поклонниц такой образ не оставил равнодушными.
«Главное не оболочка, главное, что внутри, что украшает этот жилет», «В целом отличный лук, Влад», «Ну конешно красивый Влад а штаны ваще супер», «Вам очень идёт этот жилет Влад», «И брючки, и содержимое костюмчика...», «Вы мне нравитесь не из-за жилета», - пишут люди в комментариях к фото.
Ранее мы писали, что Яма выложил на своей странице в "Инстаграм" свежее селфи, которое сделал сразу после пробежки.
На фото он запечатлен в ярко-красной спортивной майке, его голова слегка сверкает на солнце от пота, а сосредоточенный взгляд красноречиво говорит о перенесенных нагрузках. На заднем плане можно заметить густую зелень и морскую синеву.
Напомним, мускулистый Влад Яма из «Танців з зірками» изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".
Как сообщала Politeka, скандал Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".
Также Politeka писала, что Влад Яма рассказал, как попал на телевидение после кастинга с Могилевской.