Знаменитый украинский хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма сразил поклонниц наповал новым стильным образом

Танцор поделился новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Яма позирует в темном коридоре в оригинальном наряде. На нем костюм с жилетом в черно-белую клетку, а также черная рубашка. Танцор замер с озадаченным выражением лица и вытянул руку к камере.

«Всем нравиться невозможно. Но у меня же...красивый жилет», - подписал снимок Яма.

Его поклонниц такой образ не оставил равнодушными.

«Главное не оболочка, главное, что внутри, что украшает этот жилет», «В целом отличный лук, Влад», «Ну конешно красивый Влад а штаны ваще супер», «Вам очень идёт этот жилет Влад», «И брючки, и содержимое костюмчика...», «Вы мне нравитесь не из-за жилета», - пишут люди в комментариях к фото.

Ранее мы писали, что Яма выложил на своей странице в "Инстаграм" свежее селфи, которое сделал сразу после пробежки.

На фото он запечатлен в ярко-красной спортивной майке, его голова слегка сверкает на солнце от пота, а сосредоточенный взгляд красноречиво говорит о перенесенных нагрузках. На заднем плане можно заметить густую зелень и морскую синеву.

Напомним, мускулистый Влад Яма из «Танців з зірками» изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".

Как сообщала Politeka, скандал Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".

Также Politeka писала, что Влад Яма рассказал, как попал на телевидение после кастинга с Могилевской.