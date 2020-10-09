Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал о том, как попал на телевидение
В своем Инстаграм танцор рассказал о том, как 14 лет назад пришел на кастинг «Танці з зірками», где ему пришлось танцевать медленный вальс с певицей Натальей Могилевской, а затем за пять минут показать, насколько он адекватный тренер.
«Через неделю Народная артистка Украины позвонила мне лично(а для меня это был УЖЕ УСПЕХ) и спросила, умею ли я танцевать «горячие сексуальные латиноамериканские танцы»... Я без раздумий ответил: «КОНЕЧНО, ДА!». И был настолько убедителен, что сам себя не узнал», - признался Яма.
Он также поделился новыми фотографиями с Екатериной Кухар и Григорием Чапкисом, сделанными в преддверии выхода нового выпуска «Танців з зірками».
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До этого Яма откровенно рассказал о своем опыте судейства на проекте «Танці з зірками».
Он признался, что иногда и сам задается вопросом о том, адекватно ли он оценил ту или иную пару.
«И получается что я прав. И могу обосновать каждую оценку. Согласен, немного похоже на разговор с самим собой, но просто напомню, что отношусь к своей работе максимально ответственно. Поэтому ВСЕГДА тщательно всё взвешиваю, сравниваю пары между собой ПЕРЕД тем, как поднять заветную цифру», - подчеркнул хореограф.
Напомним, Влад Яма разоткровенничался о судействе на «Танцях з зірками»: «Мне писали, что Комаров и Никитюк танцуют…».
Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал слез, услышав вердикт врачей.
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" серьезно обидел Лесю Никитюк и Дмитрия Комарова: "Произошло, то, что...".