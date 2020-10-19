Російська актриса, блогерка і модель Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, погнрала на камеру пишними формами

Як пише Politeka.net, відповідні кадри дівчина опублікувала на своїй сторінці Instagram в розділі «сторіс».

"Ось така я відповідальна. Приїхала на репетицію раніше призначеного часу. Мене вигнали. Сказали: "Іди, сиди в кафе де-небудь, чекай, поки будуть репетирувати твою сцену. Вирішила записати для вас сторіс", - каже вона.

Кошкіна відображена в піджаку, одягненому поверх топа з глибоким декольте, який оголює її соковиті форми.

Нагадаємо, після того, як Кошкіну помітили в компанії Харламова на вечірці, ЗМІ стали говорити про їх бурхливий роман. В результаті Популярність блогерки злетіла в кілька разів, хоча обидва чутки про роман старанно заперечують.

"Яна Кошкіна з'явилася взагалі невідомо звідки, притому що ми з нею знайомі, перетиналися на різних проектах-через це якось навіть ніяково»,-прокоментував ситуацію шоумен.

Відзначимо, дівчина, володіючи вражаючими формами, не соромиться їх демонструвати і часто позує в досить пікантному вигляді.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

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