30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с разводящимся Гариком Харламовым, ошеломила откровенным нарядом

Как передает Politeka.net, девушка похвасталась соблазнительными формами в эффектном черном платье, которое едва держится на груди. При этом упругие «мячики» наполовину обнажены. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Длинные волосы Кошкина собрала в хвост, чтобы не отвлекать внимания от главного. Образ дополняют элегантные босоножки на высоком каблуке.

На видео Кошкина проходится перед камерой держа в руках полы платья, которое будучи довольно длинным, имеет спереди такой разрез, что пользователи Сети разглядели и белье. «Трусики черные», - написали в комментариях.

Слишком откровенный наряд в сочетании с красивой фигурой буквально лишил дара речи мужчин.

«Как это платье вообще держится на си.. груди?», «Хороша», «Яна, ты самая красивая и лучшая девушка на свете...», «Ты пушка, Ян», «Фигура бомба, а ножки заступ ...», «Вау, великолепно», «Ноги😱 офигенные👍‼️И... так далее», «Фигура красивая 😋», «Грациозность зашкаливает», «Красавица», - пишут в Сети.

Как известно, после известия о разводе Гарика Харламова с Кристиной Асмус в Сети стали писать якобы о его романе с Яной Кошкиной. Подобные домыслы девушка сразу же опровергла. Позже ситуация прокомментировал и сам шоумен.

«Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу или еще про что-то — это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время информационного фастфуда, бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме», - заявил Харламов.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

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