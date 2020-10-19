Российская актриса, блогерша и модель Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, поигнрала на камеру пышными формами
Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры девушка опубликовала на своей странице Инстаграм в разделе «Сторис».
«Вот такая я ответственная. Приехала на репетицию раньше назначенного времени. Меня выгнали. Сказали: «Иди, сиди в кафе где-нибудь, жди, пока будут репетировать твою сцену. Решила записать для вас сторис», - говорит она.
Кошкина запечатлена в пиджаке, одетом поверх топа с глубоким декольте, который обнажает ее сочные формы.
Наташа Королева взвыла после измен Тарзана, под угрозой Пугачева, Собчак и Заворотнюк: «Чья семья будет унижена…»
Украинцам будут насчитывать пенсии по-новому, срочное сообщение ПФУ: в чем причина
Молодая любовница Брэда Питта без стыда распахнула блузку и показала, что не носит белье: "Вау! Такая..."
С курсантом, потерявшим своих сокурсников в катастрофе АН-26, произошло чудо: "бывает один на миллион"
Напомним, после того, как Кошкину заметили в компании Харламова на вечеринке, СМИ стали говорить об их бурном романе. В результате популярность блогерши взлетела в несколько раз, хотя оба слухи о романе старательно отрицают.
«Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко», — прокомментировал ситуацию шоумен.
Отметим, девушка, обладая впечатляющими формами, не стесняется их демонстрировать и часто позирует в весьма пикантном виде.
Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».
Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина показала, как выглядит после ЧП, которое лишило ее слуха: "Домой!"