Российская актриса, блогерша и модель Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, поигнрала на камеру пышными формами

Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры девушка опубликовала на своей странице Инстаграм в разделе «Сторис».

«Вот такая я ответственная. Приехала на репетицию раньше назначенного времени. Меня выгнали. Сказали: «Иди, сиди в кафе где-нибудь, жди, пока будут репетировать твою сцену. Решила записать для вас сторис», - говорит она.

Кошкина запечатлена в пиджаке, одетом поверх топа с глубоким декольте, который обнажает ее сочные формы.

Напомним, после того, как Кошкину заметили в компании Харламова на вечеринке, СМИ стали говорить об их бурном романе. В результате популярность блогерши взлетела в несколько раз, хотя оба слухи о романе старательно отрицают.

«Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко», — прокомментировал ситуацию шоумен.

Отметим, девушка, обладая впечатляющими формами, не стесняется их демонстрировать и часто позирует в весьма пикантном виде.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

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