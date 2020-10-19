Молодша сестра Світлани Лободи Ксенія показала свій ранок

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо не почати день з чашечки смачної кави, то навіщо тоді прокидатися...» ,- написала дівчина.

Ксенія Лобода опублікувала фото, на яких позує сидячи в кріслі-гойдалці, обернувшись пледом. В руках вона тримає чашку ароматного напою.

При цьому плече дівчина залишила відкритим, що надає знімку особливої пікантності.

Волосся дівчини зібрані в пучок, а очі закриті сонцезахисними окулярами. ОБраз доповнюють прикраси з камінням і червоний манікюр.

"Ой, це точно», «Гарного дня😇 😉», "крутий плед", - коментують пост в соціальній мережі.

Раніше ми повідомляли, що молодша сестра української співачки Світлани Лободи Ксенія похвалилася красою під час відпочинку з коханим.

"Проводжаємо останні дні тепла☺️", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Ксенія Лобода позує з коханим під час відпочинку на яхті, ефектно демонструючи ідеальну фігуру.

Ксенія Лобода відображена в міні-сукні, яка оголює плечі.

Нагадаємо, фігуриста сестра Світлани Лободи показала ефектні пози в сукні з вирізами.

Також Politeka писала, що молодша сестра Світлани Лободи Ксенія блиснула глибоким декольте, закрутивши голову чоловікам.

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива сестра Світлани Лободи Ксенія показала себе на пляжі поруч з красенем.