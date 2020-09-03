28-летняя сестра популярной певицы Светланы Лободы похвасталась спортивной красотой во время активного отдыха на пляже

Как сообщает Politeka.net, Ксения выложила в соцсети "Инстаграм" свои курортные фото, для которых позировала у самого моря. Как отмечено в геолокации, сейчас девушка проводит время в Юрмале, Латвия.

На первом снимке Ксения Лобода запечатлена верхом на велосипеде, она облокотилась руками о руль, оперлась ногой о песок и с радостной улыбкой смотрит вдаль. Для велопрогулки красавица надела обтягивающие спортивные штаны и белую футболку, а волосы собрала в тугой хвост на затылке.

На втором фото Ксения прижалась к своему мужу Артему, с которым сыграла свадьбу в июле этого года. Мужчина одет в зеленую футболку с ярким рисунком и серые шорты, он придерживает рукой велосипед, чтобы тот не упал.

"Мир - прекрасное место. За него стоит бороться.

Эрнест М. Хемингуэй", - процитировала писателя Ксения и заслужила много лайков, даже Светлана Лобода не удержалась и поставила отметку "Мне нравится".

Недавно Ксения отметила 28-й день рождения. Знаменитая сестра поздравила девушку с праздником и даже поделилась совместным фото. На нем Светлана запечатлена в коротких джинсовых шортах и черном корсете с белой отделкой.

Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.

Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".

Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!".