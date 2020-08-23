Украинская певица Светлана Лобода показала самых родных женщин в своей жизни

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм красотка поделилась нежным семейным фото, на котором стояла рядом с мамой и младшей сестрой Ксенией. Сама Лобода была одета в роскошное черное платье в рюшах. Ее волосы были зачесаны назад. А вот младшая сестра певицы сразила великолепием в черном коротком платье. Девушка затмила сестру, выставив вперед ножку в красивых черных босоножках, которые визуально сделали ее ноги еще длиннее. Выглядела 28-летняя Ксения просто превосходно.

«Счастье для меня - это возможность проводить время с моей семьей. Они - моя защита и опора. Так было и так будет всегда. Позвоните родным, спросите, как они...и скажите им, как сильно вы их любите, это ведь так легко», - подписала снимок Светлана.

За 40 минут ее фото собрало более 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Это и есть счастье», «Хорошо, когда близкие - ваша поддержка и опора, гораздо сложнее, когда нет», «Какие красоточки!», «Ну ты прям лапочка дочка», «Шикарные девушки», «Шикарные мои. Вы для меня как родные», «Сестрёнка прям красотка! Ну и Света огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что страстная Лобода расставила ноги и застыла в пикантной позе ради горячего кадра: «Искусительница».

Как сообщала Politeka, младшая сестра Лободы без стыда показала красоту в бикини крупным планом: "Куколка".

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".