Російська актриса, блогерка і модель Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, ледь втримала груди, що встрибують
Завдяки своїй ідеальній зовнішності, модель придбала величезну популярність, передає Politeka.net. Шанувальники публікують її різні фото на своїх сторінках.
Так, в одній з груп з'явилися знімки гарячої блогерки, яка позувала в топі зі сміливим декольте.
Знаменитість ледь втримала великі груди, які спокусливо випирали. Принади ніби "налилися", намагаючись "вистрибнути" - це ефектно!
Зверху красуня одягла піджак, а також на зірці були короткі шортики на високій посадці. Довжина одягу дозволяла розглянути стрункі ніжки знаменитості.
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Великі сережки і світлий манікюр відмінно доповнили образ.
Модель обпалювала своєю красою і навіть милістю. Так як група тільки набирає популярність, фото з Кошкіною не зібрали лайків і коментарів.
Нагадаємо, Яна Кошкіна приміряла шовкову сукню з пікантним декольте.
Наряд поблискував від світла, обтягнувши тонку талію. Завершили образ зірки різні прикраси. Модель розпустила хвилясте волосся, з-під яких визирали блискучі сережки.
Раніше повідомлялося, що Яна Кошкіна стягнула принади фіолетовим бікіні з незвичними вирізами на плавках. На голову зірка "начепила" плюшеву пов'язку з бантиком рожевого кольору.
Красуня розтягнулася на животі, безсоромно відстовбурчивши сідниці і блиснувши пишним бюстом: спокусливі вигини і округлості так і ваблять милуватися ними.
"Доброго ранку, мої дорогі!☀️ Я бажаю вам відмінного настрою!",- написала Кошкіна.
Нагадаємо, що Яна Кошкіна в купальнику пограла з льодяником на надувному матраці: "Хороший товар".
А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна в бікіні показала пружні форми з усіх боків: "що ж ти робиш-то?".