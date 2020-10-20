Російська актриса, блогерка і модель Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, ледь втримала груди, що встрибують

Завдяки своїй ідеальній зовнішності, модель придбала величезну популярність, передає Politeka.net. Шанувальники публікують її різні фото на своїх сторінках.

Так, в одній з груп з'явилися знімки гарячої блогерки, яка позувала в топі зі сміливим декольте.

Знаменитість ледь втримала великі груди, які спокусливо випирали. Принади ніби "налилися", намагаючись "вистрибнути" - це ефектно!

Зверху красуня одягла піджак, а також на зірці були короткі шортики на високій посадці. Довжина одягу дозволяла розглянути стрункі ніжки знаменитості.

Великі сережки і світлий манікюр відмінно доповнили образ.

Модель обпалювала своєю красою і навіть милістю. Так як група тільки набирає популярність, фото з Кошкіною не зібрали лайків і коментарів.

Нагадаємо, Яна Кошкіна приміряла шовкову сукню з пікантним декольте.

Наряд поблискував від світла, обтягнувши тонку талію. Завершили образ зірки різні прикраси. Модель розпустила хвилясте волосся, з-під яких визирали блискучі сережки.

Раніше повідомлялося, що Яна Кошкіна стягнула принади фіолетовим бікіні з незвичними вирізами на плавках. На голову зірка "начепила" плюшеву пов'язку з бантиком рожевого кольору.

Красуня розтягнулася на животі, безсоромно відстовбурчивши сідниці і блиснувши пишним бюстом: спокусливі вигини і округлості так і ваблять милуватися ними.

"Доброго ранку, мої дорогі!☀️ Я бажаю вам відмінного настрою!",- написала Кошкіна.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна в купальнику пограла з льодяником на надувному матраці: "Хороший товар".

А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна в бікіні показала пружні форми з усіх боків: "що ж ти робиш-то?".