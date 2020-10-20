Российская актриса, блогерша и модель Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, едва удержала выпрыгивающую грудь
Благодаря своей идеальной внешности, модель приобрела огромную популярность, передает Politeka.net. Поклонники публикуют ее разные фото на своих страничках.
Так, в одной из групп появились снимки горячей блогерши, которая позировала в топе со смелым декольте.
Знаменитость едва удержала большую грудь, которая соблазнительно выпирала. Прелести будто "налились", пытаясь "выпрыгнуть" - это эффектно!
Сверху красотка надела пиджак, а также на звезде были короткие шортики на высокой посадке. Длина одежды позволяла рассмотреть стройные ножки знаменитости.
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Крупные серьги и светлый маникюр отлично дополнили образ.
Модель обжигала своей красотой и даже милостью. Так как группа только набирает популярность, фото с Кошкиной не собрали лайков и комментариев.
Напомним, Яна Кошкина примерила шелковое платье с пикантным декольте.
Наряд поблескивал от света, обтянув тонкую талию. Завершили образ звезды различные украшения. Модель распустила волнистые волосы, из-под которых выглядывали сверкающие сережки.
Ранее сообщалось, что Яна Кошкина стянула прелести фиолетовым бикини с необычными вырезами на плавках. На голову звезда "нацепила" плюшевую повязку с бантиком розового цвета.
Красотка растянулась на животе, бесстыдно оттопырив ягодицы и сверкнув пышным бюстом: соблазнительные изгибы и округлости так и манят любоваться ими.
"Доброе утро, мои дорогие!☀️ Я желаю вам отличного настроения!", - написала Кошкина.
Напомним, что Яна Кошкина в купальнике поиграла с леденцом на надувном матрасе: "Хороший товар".
А еще Politeka писала, что Яна Кошкина в бикини показала упругие формы со всех сторон: "Что ж ты делаешь-то?".