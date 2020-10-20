Турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, заворожила формами в міні-сукні

Зірка в обтягуючій сукні з пікантними розрізами просто притягне погляд будь-кого, повідомляє Politeka.net. Знаменитість спеціально вибирає відверті вбрання, щоб підкреслити свої розкішні вигини.

Гюль цього разу позувала, ймовірно, в холі готелю, в красивій обтягуючій міні-сукні тілесного кольору.

Модель постала на фото боком, щоб показати соковиті місця в тісному вбранні. Гюль обтягнула шикарні груди, а пікантні вирізи оголили її талію і поперек.

Великі сідниці стали виглядати ще більше, бо Бахарі злегка вигнулася.

Модель дивилася в камеру, відкривши губи. Довге пряме волосся було розпущене.

За сім годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі записали багато приємних повідомлень, присвячених фігурі знаменитості.

"У тебе такий вигляд, що я ніколи не можу пройти повз", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Гюль Бахарі позувала в червоній сукні з екстремальним декольте. Воно мінімально прикривало розкішні принади красуні. Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, адже кадрами модель поділилася у себе в розділі Сторі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі показала на собі незвичне вбрання - чорне напівпрозоре плаття з сіточкою, в якому змогла вигідно підкреслити достоїнства і здивувати зміною іміджу. Зірка доповнила наряд акуратними прикрасами і завершила «лук» яскравим макіяжем з акцентом на очі.

В результаті знаменитість отримала масу компліментів своєї незвичної зовнішності.

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