Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, взбудоражила фото с новым образом

Популярная модель балует фанатами новыми кадрами, каждый раз поражая при этом изящными образами. Поскольку модель любит экспериментировать с нарядами, дважды в одних и тех же платьях она не появляется. Бахари предпочитает яркие цвета, поэтому привлечь внимание не составляет труда.

На одном из таких эффектных фото Гюль показала, как позирует в коротеньком платье кислотно-салатового оттенка. При этом для большей пикантности модель едва заметно завязала шнурочки на декольте и даже приспустила рукава.

«Так важно окружить себя энергией, которая нужна вам, чтобы расти и стать лучшей версией себя. Уберите вещи из своей жизни. Не цепляйтесь за то, что нужно для выхода. Не заставляйте ничего оставаться прежним. Все дело в изменениях и росте. Отпустите, выбирая при этом то, что входит в ваш круг и ауру. Реорганизуйте и измените приоритеты ценностей и того, что для вас важно. Иногда можно запретить людям доступ к вам, чтобы достичь более высокого уровня - это повышение. Это нормально - не быть тем же человеком, которым ты был - это эволюция», - отметила модель под фото.

Фанаты ответили сразу:

«очень очень красиво, ты потрясающая,» «Красивый образ изящной детки», «Вы великолепны», «О Боже! Это кошмар. Часто меньше фотошопа - значит больше! Ой! 🤣», «Красиво ❤❤❤❤❤», «Красивые фотографии», «Красивая ты, ну до чего хороша😍😍😍😍», «Хорошо выглядеть просто незаконно», «Ты такая красивая девушка.», «Оглушающий образ! 💜», «Ням 😋 ням 😋», «Der Look ist einfach nur nice 😍😍👍🏾», «Идеальная картинка 👍👌👏🤩🤩».

Мы также писали, что девушка показывает свои образы в социальной сети Инстаграм, рекламируя одежду в рамках сотрудничества с модными компаниями. При этом дважды в одном и том же наряде она не появляется. Гюль также не переходит границ дозволенного – не оголится полностью, не рекламирует бикини и позирует почти всегда в платьях.

Тем не менее, бывают и исключения. К примеру, комментаторы высоко оценили пост с фото, в котором Бахари позировала в алом спортивном костюме, да еще и оголив бюст в таком же красном лифчике. Девушка не толь решилась на дерзкую позу, но и едва ли не впервые показала кое-что лишнее.

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