Нараховувати зарплата українцям будуть по-новому

Поступово постійна частина (оклад) буде скорочуватися, а все інше потрібно буде заробити завдяки виконанню норм і завдань, пише «Обозреватель».

Відзначається, що можуть з'явитися і нові професії, які стануть найбільш високооплачуваними, але будуть тісно пов'язані з нинішніми лідерами. Ймовірно, в майбутньому, як і зараз, найвищі зарплати будуть у програмістів, також шанс на зростання мають аграрії, фармацевти, генетики.

Лише у деяких сфер є невеликий шанс стати більш прибутковими.

І далі високими зарплатами буде відрізнятися IT-сфера.

Експерт зазначає, що в багатьох сферах система оплати праці може змінитися. За її словами, багато роботодавців налаштовані, щоб зробити постійну частину зарплати мінімальною, а відсоток – максимальним.

"Вони хочуть орієнтуватися на те, щоб людина більше працювала на результат (відсоток або бонус). Це вигідно і роботодавцю і співробітнику. Адже обидва можуть заробити набагато більше, ніж планували спочатку. Не знаю, чи зможемо ми відразу налаштувати ці системи так, щоб люди розуміли, що це також справедлива оплата праці, де вони можуть отримати нормальні гроші не працюючи по 12 годин на добу. Якщо ж впровадження системи пройде невдало, люди "проголосують ногами", просто поїдуть працювати за кордон", - говорить фахівець.

Відзначається, що така система стосується не тільки продажів і послуг, де працівник отримує відсоток від прибутку. В інших сферах він може також отримувати заохочення, але завдяки скороченню витрат. Наприклад, в логістиці, або бухгалтерії. Працівники там можуть отримувати преміальну частину за те, що вони щось заощадили, оптимізували якісь бізнес-процеси. Навіть HR-ам зараз намагаються зробити мінімальну ставку, а все інше – це премія за закриті вакансії, або людей, які пройшли випробувальний термін.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними Державної служби статистики, реальна зарплата в Україні в серпні 2020 року зросла на 6% в річному вимірі (порівняно з серпнем 2019 року). Порівняно з липнем - скоротилася на 2,8%.

За даними Держстату, середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні 2020 року склала 11 446 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн).

Порівняно з липнем середня номінальна зарплата зменшилася на 3%, а за останні 12 місяців (порівняно з серпнем 2019 року) зросла на 8,6%.

Найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці традиційно зафіксовано в Києві (16 795 грн), найнижчий – в Чернігівській області (8996 грн).

Найбільша середня номінальна зарплата за серпень була у працівників сфери фінансової та страхової діяльності - в середньому 19 700 грн (на 6,6% більше, ніж за серпень 2019 року). На другому місці за цим показником-галузь інформації та телекомунікацій (19827 грн, на 15,1% більше), на третьому - Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування (16802 грн, на 4,0% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за серпень 2020 року були у сферах тимчасового розміщення та організації харчування (6224 грн, на 11,3% менше, ніж за серпень 2019 року), освіти (8218 грн, на 11,8% більше), охорони здоров'я та надання соцільної допомоги (8490 грн, на 20,1% більше).

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