Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

Об этом пишет Обозреватель.

Несмотря на экономический кризис и пандемию китайского вируса, в Украине есть вакансии, где работникам готовы платить от 40 тысяч гривен ежемесячно.

Не удивительно, что в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий лидируют представители IT-сектора.

От 40 тысяч гривен в месяц стартуют зарплаты IOS-программиста, а по 52 и 55 тысяч гривен работодатели готовы платить Python-программисту и Мagento-программисту соответственно.

Более того, как уверяют эксперты рынка труда, эта тенденция сохранится и дальше.

“Пока нет других сфер, у которых имеется такой финансовый запас, чтобы существенно увеличить зарплаты. Кризис только увеличил разрыв. Мне кажется, что другие профессиональные сферы не всегда смогут конкурировать с IT. Ведь у них есть много иностранных заказчиков, которые могут оплачивать работу по европейским, а не по украинским стандартам”, - объясняет все нюансы эксперт Татьяна Пашкина.

Помимо этого, соискатель должен хорошо знать английский язык, чтобы быть приобщенным к международному сообществу, иметь возможность поучаствовать в проектах и грантах.

Ранее мы писали, что одна из самых высокооплачиваемых должностей, на которую украинцев готовы взять без опыта работы, это менеджер по продажам.

Таким специалистам готовы платить 16,5 тысяч гривен.

Кроме этого, на рынке труда есть потребность в водителях, продавцах-консультантах, менеджерах зала и поварах.

Напомним, что Зарплаты украинцев на удаленке оказались выше, чем у тех, кто сидит в офисе

Как сообщала Politeka, Средняя зарплата украинцев внезапно изменилась

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