После того, как Конституционный суд Украины отменил карантинные ограничения зарплат чиновников (в конце августа текущего года), глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что зарплаты министров не превысят пяти средних заработных плат по Украине

Как напоминает Politeka, ссылаясь на Слово и дело, на сегодняшний день эта сумма составляет приблизительно 60 тысяч гривен.

Издание выяснило, как на самом деле обстоят дела с зарплатами членов Кабмина. Так, в сентябре 2020-го самую большую зарплату выдали главе МИД Украины Дмитрию Кулебе – министру начислили и выплатили 80 тысяч 296 грн. На втором месте – глава Минобороны Андрей Таран, который в сентябре получил 80 тысяч 23 гривны.

Главе Минздрава Максиму Степанову за сентябрь выплатили 75 тысяч 691 грн, министру спорта Вадиму Гутцайту – 71 тысяч 261 гривен.

Также указывается, что более 60 тысяч гривен получили главы Министерства развития экономики, Мининфраструктуры, Минсоцполитики, Минюста, Министерства развития общин и Минфина Украины.

Сам Денис Шмыгаль, сделавший заявление об ограничении зарплат членам Кабмина, в прошлом месяце заработал 55 тысяч 810 гривен. Самая маленькая зарплата в сентябре была у министра внутренних дел Арсена Авакова: глава МВД получил 38 тысяч 20 гривен (выплаченная сумма с учетом налогов и сборов).

Ранее мы писали, что Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, какая зарплата должна быть у украинских чиновников. Свою позицию политик озвучил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Разумков уверен, что народный депутат и любой чиновник, через которого проходят важные государственные решения, должен получать много.

"$10–50 тыс… Потому что в итоге он может украсть миллионы, нанести ущерб государству на миллионы. Но при условии, что будет неотвратимость наказания", - считает спикер Рады.

Систему оплаты труда в Украине ждут изменения, что не может не отразиться на зарплатах украинцев. Сегодняшние тенденции демонстрируют, что в будущем оклад будет сокращаться, а остальные доплаты работникам будут зависеть от выполненных норм и задач.

При такой системе вероятно, что самые высокие зарплаты сохранятся у программистов. Кроме того, на существенный рост заработка могут рассчитывать аграрии, фармацевты и эксперты в области генетики. Об этом рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина. При этом она признала, что потенциал рынка украинских работодателей не очень большой.

"Теперь многие работодатели настроены на то, чтобы сделать постоянную часть минимальной, а процент – максимальным. Они хотят ориентироваться на то, чтобы человек больше работал на результат (процент или бонус). Это выгодно и работодателю и сотруднику. Ведь оба могут заработать гораздо больше, чем планировали изначально", - рассказала эксперт.

Напомним, зарплаты украинцев на удаленке оказались выше, чем у тех, кто сидит в офисе: "Получают больше на ...".

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