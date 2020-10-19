Начислять зарплаты украинцам будут по-новому

Постепенно постоянная часть (оклад) будет сокращаться, а все остальное нужно будет заработать благодаря выполнению норм и задач, пишет «Обозреватель».

Отмечается, что могут появиться и новые профессии, которые станут самыми высокооплачиваемыми, но будут тесно связаны с нынешними лидерами. Вероятно, в будущем, как и сейчас, самые высокие зарплаты будут у программистов, также шанс на рост имеют аграрии, фармацевты, генетики.

Лишь у некоторых сфер есть небольшой шанс стать более прибыльными.

И дальше высокими зарплатами будет отличаться IT-сфера.

Эксперт отмечает, что во многих сферах система оплаты труда может измениться. По ее словам, многие работодатели настроены, чтобы сделать постоянную часть зарплаты минимальной, а процент – максимальным.

"Они хотят ориентироваться на то, чтобы человек больше работал на результат (процент или бонус). Это выгодно и работодателю и сотруднику. Ведь оба могут заработать гораздо больше, чем планировали изначально. Не знаю, сможем ли мы сразу настроить эти системы так, чтобы люди понимали, что это также справедливая оплата труда, где они могут получить нормальные деньги не работая по 12 часов в сутки. Если же внедрение системы пройдет неудачно, люди "проголосуют ногами", просто уедут работать за границу", - говорит специалист.

Отмечается, что такая система касается не только продаж и услуг, где работник получает процент от прибыли. В других сферах он может также получать поощрение, но благодаря сокращению расходов. К примеру, в логистике, или бухгалтерии. Работники там могут получать премиальную часть за то, что они что-то сэкономили, оптимизировали какие-то бизнес-процессы. Даже HR-ам сейчас пытаются сделать минимальную ставку, а все остальное – это премия за закрытые вакансии, или людей, которые прошли испытательный срок.

Как сообщалось ранее, согласно данным Государственной службы статистики, реальная зарплата в Украине в августе 2020 года выросла на 6% в годовом измерении (по сравнению с августом 2019 года). По сравнению с июлем - сократилась на 2,8%.

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 года составила 11 446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

По сравнению с июлем средняя номинальная зарплата уменьшилась на 3%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2019 года) выросла на 8,6%.

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце традиционно зафиксирован в Киеве (16 795 грн), самый низкий – в Черниговской области (8996 грн).

Наибольшая средняя номинальная зарплата за август была у работников сферы финансовой и страховой деятельности - в среднем 19 700 грн (на 6,6% больше, чем за август 2019 года). На втором месте по этому показателю - отрасль информации и телекоммуникаций (19827 грн, на 15,1% больше), на третьем - государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (16802 грн, на 4,0% больше).

Наименьшие средние номинальные зарплаты за август 2020 года были в сферах временного размещения и организации питания (6224 грн, на 11,3% меньше, чем за август 2019 года), образования (8218 грн, на 11,8% больше), здравоохранения и предоставления социальной помощи (8490 грн, на 20,1% больше).

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