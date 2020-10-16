Новый пересчет пенсий ждет украинцев в декабре

Изменятся размеры минимальной и максимальной пенсии (повышение составит 57 и 570 грн соответственно), а также незначительно повысят доплаты за стаж сверх нормы, пишет «Обозреватель».

Так, с 1 декабря 2020 года минимальную пенсию поднимут с 1712 до 1769 грн, а максимальную – с 17 120 до 17 690 грн. Если сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, то уже через несколько месяцев она увеличится до 17,6 грн.

Стоит отметить, что украинцы, которые сейчас имеют полный стаж, получают как минимум 2100 грн. На них фактически повышение минимальной пенсии не повлияет, однако за счет роста доплаты их выплаты могут незначительно увеличиться.

Отметим, в 2020 году Рада приняла два закона, согласно которым люди старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.

Кстати, максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и "белой" зарплатой в размере около 53 тысяч гривен.

Также, в Украине запланаровано еще два повышения пенсий. Следующее будет в июле 2021 года - до 1854 гривен, и третий перерасчет - в декабре 2021 года до 1934 гривен.

Напомним, 15 октября 2020 ПФУ на пенсионные выплаты направили 2,6 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 24,5 миллиарда гривен. Об этом говорится на официальной странице Фонда в Facebook.

Добавим также, что Пенсионным фондом был утвержден показатель средней заработной платы за август 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Этот показатель составил 6608 гривен.

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