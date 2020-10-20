Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) блиснула ідеальними формами, вийшовши з басейну
Зірка заворожує своїми шикарними формами, які гідні тільки компліментів, передає Politeka.net. Модель записала відео, блиснувши мокрим тілом в купальнику. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Модель в чорному бікіні ефектно вийшла з води. Купальник красиво натягнувся на грудях, обтягнувши і притиснувши її. Здавалося, бюсту трохи тісно під мокрою тканиною.
Не можна не звернути уваги на пружні ніжки і округлі стегна.
Кассандра погладила себе по мокрому волоссю і одягла капелюшок. Модель поклацала пальцями в такт музики, взятої з серіалу "Сімейка Аддамс".
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"Якби Уенсдей Аддамс була дівчиною з Каліфорнії 💀 @dollskill*", - написала Сьєнега.
За п'ять годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі оцінили ідеальні форми зірки і написали багато приємних слів.
"Прекрасна королева", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега показала свої принади, без сорому засвітивши зайве.
Модель одягла крихітне жовте бікіні, яке навряд чи прикривало потаємні частини грудей своїми найтоншими смужками.
Зірка сиділа на колінах, і камера зачепила також, що вона одягла крихітні плавки-бікіні.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега позувала в тісному бікіні, ефектно демонструючи розкішну фігуру з різних сторін. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Бікіні було трохи затісно, але на мені сидить ідеально», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега з Playboy показала свої найпишніші місця екстремально близько: "Райдужна дитинко"
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