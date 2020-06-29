От знаменитости нельзя отвести взгляда

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) заворожила красотой в прозрачном наряде

Раскованная звезда любит публиковать жаркие фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, на одних из недавних снимков красотка предстала в прозрачном топе, под которым не было белья.

Кассандра сидела, выставив самые сочные места. Под тонкой тканью топа можно заметить самое интимное.

Модель также предстала в тоненьких кружевных трусиках.

Знаменитость расставила ноги, и всячески изгибалась, чтобы лучше продемонстрировать свои достоинства.

На одном фото роскошная брюнетка откинулась назад и закрыла глаза, а на втором - прикоснулась к своим волосам, широко раскрыла глаза и приоткрыла пухлые губы.

Фото вышли откровенными и одновременно нежными.

За два часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились откровенными снимками и фигурой красотки, поэтому написали много комплиментов.

"Клубничка", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Кассандра Сьенега покорила формами в цветном купальнике.

Большая грудь знаменитости налилась под слоем тонкой упругой ткани. Видно как прелестям тесно и им бы хотелось свободы. Модель для пущего эффекта сжала бюст руками по бокам.

На лице красотки практически не было макияжа, лишь пухлые губы были подчеркнуты блеском.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в черном топе, который обтянул ее шикарную грудь.

Звезда натянула тугую ткань на пышные прелести, которые, казалось, при одном неловком движении выпрыгнут из топа. На спине две черные толстые бретельки впились в кожу модели.

Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега соблазнила безупречными изгибами в "космическом" бикини

А еще Politeka писала, что томная Кассандра Сьенега из "Playboy" в мокрой майке устроила шоу

А еще Politeka сообщала, что страстная Кассандра Сьенега из «Playboy» игриво оттянула маечку и показала прелести без белья