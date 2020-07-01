Известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала себя и рассказала о своей позиции

На фото Кассандра позирует в топе и шортах, на которых нарисованы облака и радуга. Девушка дополнила образ красными очками в виде сердечек, а волосы оставила распущенными. Красотка показывала себя довольно близко и можно оценить не только пышные формы, которые еле вместились в топ, но и подтянутый живот. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У меня нет ничего, кроме любви. В этом году не будет гордости за WeHo, но, возможно, в следующем году празднование будет намного красивей", - написала Кассандра.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайок и написали несколько комментариев:

"Хороший спортивный вид", "Эй, ты такая красивая", "Ой, люблю это", "Ты всегда богиня любви и чувственности, детка", "Люблю, это так сильно. Хорошо выглядишь", "Удивительное и идеальное тело".

Ранее мы сообщали, что известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) заворожила красотой в прозрачном наряде.

Кассандра сидела, выставив самые сочные места. Под тонкой тканью топа можно заметить самое интимное.

Модель также предстала в тоненьких кружевных трусиках.

Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега сжала необъятные прелести тесным купальником

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