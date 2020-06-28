Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в роскошном образе

Звезда регулярно радует своих поклонников жаркими фото в разных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз красотка просто покорила формами в цветном купальнике.

Большая грудь знаменитости налилась под слоем тонкой упругой ткани. Видно как прелестям тесно и им бы хотелось свободы. Модель для пущего эффекта сжала бюст руками по бокам. Ни один мужчина не устоит перед такой красоткой: "Ого, размерчик".

На шее модели поблескивал маленький кулончик на цепочке. На видео Сьенега общалась к подписчикам и приглашала на свой сайт.

Кассандра улыбалась, на ее лице практически не было макияжа, лишь пухлые губы были подчеркнуты блеском. Черные волосы она распустила и выглядела очень аккуратно.

На втором фото модель решила продемонстрировать себя четче. Звезда была в шляпке и в том же купальнике. Она поднесла камеру поближе. Огромная грудь была стиснута тканью купальника.

Модель смотрела в камеру, приоткрыв губы. На ее лице можно заметить веснушки. Фото вышло превосходным.

Напомним, Кассандра Сьенега показала себя в прозрачном кружевном платье с огромным декольте.

Как можно заметить, звезда не любит носить белье, поэтому без скромности демонстрирует все сокровища перед камерой.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в бикини с космическим принтом.

Крохотные треугольники ткани обтянули сочную грудь знаменитости, едва прикрывая ее. Маленький купальник лишь сумел скрыть самое интимное.

Звезда позировала возле бассейна, всячески изгибаясь.

Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега соблазнила безупречными изгибами в "космическом" бикини

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