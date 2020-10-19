У державних лікарнях не повинні вимагати гроші у хворих китайським вірусом

Якщо ж це сталося, про такий випадок потрібно повідомити на гарячу лінію національної служби здоров'я України (16-77). Про це в неділю, 18 жовтня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Радіо Свобода.

За його словами, співробітники Національної служби здоров'я мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання. Ляшко підкреслив, що лікування хворих SARS-CoV-2 повністю фінансується державою.

"Якщо хворий госпіталізований в стаціонар, в лікарні, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий "ковідний пакет", на який Національна служба охорони здоров'я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти", - пояснив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, під час брифінгу 7 жовтня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень. Ці кошти МОЗ переправляє до медичних закладів, де лікують хворих.

"Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума – від 45 тисяч гривень. Лікарські засоби враховані в тарифі - це те, що ми переводимо безпосередньо лікарям", – розповів Максим Степанов.

Міністр також зазначив, що в тариф, який перераховують лікарням, включено кілька позицій: 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо задіяні в лікуванні; ліки та медичні вироби, які необхідні для лікування хворого.

Зазначимо, за даними РНБО на 19 жовтня, за минулу добу в Україні зафіксовано 4 766 нових випадків.

З початку пандемії Китайський вірус підтвердили вже у 303 638 осіб.

Всього в країні від ускладнень вірусу померли вже 5 673 людини, з них за останню добу 66. Видужали вже 126 489, у тому числі 1 112 вчора.

Активними хворими залишаються 171 476 пацієнтів.

17 жовтня у світі від китайського вірусу загинули 3971 людина. Україна посідає 9 місце серед інших держав за цим показником.

Загалом 17 жовтня у світі зафіксували майже 325 тисяч нових хворих. Значну кількість випадків, крім США та Індії, виявили у Великій Британії та Росії.

Україна в цьому списку поки зайняла 15 місце, обійшовши Чехію і Румунію.

Зараз у світі зареєстрували 40,2 млн випадків захворювання. З них летальних 1,1 млн, одужали – понад 30 млн, хворіють – близько 9 млн.

Нагадаємо, про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список

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