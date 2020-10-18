В Минздраве призвали украинцев пользоваться масками, дезинфицировать руки антисептиками и придерживаться социальной дистанции

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал категорию граждан с наибольшим риском умереть вследствие китайского вируса. Об этом он сообщил во время брифинга 18 октября, передает Politeka.net со ссылкой на официальную страничку ведомства в соцсети Фейсбук.

"У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, следуйте дистанции, пользуйтесь антисептиками ...", - сказал Степанов.

Глава Минздрава также добавил, что людям старше 65 лет рекомендуется без необходимости не выходить из дома, в частности это касается посещения мест большого скопления людей.

Отметим, по состоянию на 9 часов 18 октября в Украине зафиксировано 298 872 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 5607 летальных, 125377 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5231 новый случай.

Ранее мы сообщали, по словам замглавы Минздрава, главного санитарного врача Виктора Ляшко, пока украинская система здравоохранения выдерживает рост пациентов с опасной инфекцией и еще есть ресурсы для борьбы с эпидемией. Однако чиновники уже определили, какое количество больных станет критическим для больниц.

"Сегодня мы регистрируем по 5-5,7 тысяч случаев в Украине – коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тысяч – будем справляться, - отметил Ляшко. - Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать кровати".

Напомним, в Минздраве назвали первых украинцев, кто получит защиту от китайской заразы

Как сообщала Politeka, Ляшко заявил о новой суперинфекции и массовой вакцинации, что будет с карантином.

Также Politeka писала, что в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "Предварительная цена...".