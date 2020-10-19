Украина вступила в самый тяжелый эпидемиологический сезон

Решение об ужесточении карантина в связи с эпидемией китайского вируса было принято 15 октября на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно этому решению, с 00 часов 19 октября действует новое разделение на зоны, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал министра Кабинета министров Олега Немчинова. 9 городов оказались в самой жесткой, "красной", зоне (накануне в этом списке было лишь два города), еще 11 - в "оранжевой". Всем областям, кроме одной, необходимы дополнительные ограничительные меры.

Так, с 19 октября в "красной" зоне: Харьков, Полтава, Хмельницкий, Сумы, Черновцы, Лисичанск, Чернигов, Ивано-Франковск, Тернополь.

Теперь здесь запрещено: посещение учебных заведений. Работа Торговых центров, кафе, ресторанов.

В "орнжевой" зоне: Киев, Луцк, Винница, Днепр, Львов, Ужгород, Ровное, Херсон, Одесса, Черкассы, Белая Церковь,

Запрещена работа туристических баз, хостелов; Работа развлекательных центров, ресторанов, кафе в ночной час; работа Фитнес-центров, спортзалов; Ограничения для проведения массовых мероприятий 1 человек на 20 квадратных метров, не больше 100 человек.

Все области Украины, кроме Кировоградской нуждаются в дополнительных ограничениях из-за превышения уровня заболеваемости, который составляет 40 на 100 тыс. населения.

Ранее мы сообщали, что на рассмотреннии в Раде находится законопроект о штрафах, связанных с нарушением режима карантина. Его предлагают поднять до 17 тысяч гривен.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, необходимо, чтобы нарушение карантинных мер карались сразу же на месте, так как оно влияет на рост заболеваемости в стране. Он отметил, что в Европе патрули ходят по городам и следят за соблюдением правил. В Украине с этим на данный момент не идеальная ситуация.

Напомним, что Минздрав предупредил украинцев о новых «красных» зонах: полный список стран, куда не стоит ехать.

Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев: "50% пойдут в ...".

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.