В государственных больницах не должны требовать деньги у больных китайским вирусом

Если же это произошло, о таком случает нужно сообщить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77). Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Радио Свобода.

По его словам, сотрудники Национальной службы здоровья имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос. Ляшко подчеркнул, что лечение больных SARS-CoV-2 полностью финансируется государством.

"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства", - объяснил главный санитарный врач.

Напомним, во время брифинга 7 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что лечение одного пациента с тяжелым течением болезни стоит от 45 тысяч гривен. Эти средства Минздрав переправляет в медицинские учреждения, где лечат больных.

“Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма – от 45 тысяч гривен. Лекарственные средства учтены в тарифе – это то, что мы переводим непосредственно врачам”, – рассказал Максим Степанов.

Министр также отметил, что в тариф, который перечисляют больницам, включено несколько позиций: 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно задействованы в лечении; лекарства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного.

Отметим, по данным СНБО на 19 октября, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 4 766 новых случаев.

С начала пандемии китайский вирус подтвердили уже у 303 638 человек.

Всего в стране от осложнений вируса умерли уже 5 673 человека, из них за последние сутки 66. Выздоровели уже 126 489, в том числе 1 112 вчера.

Активными больными остаются 171 476 пациентов.

17 октября в мире от китайского вируса погибли 3971 человек. Украина занимает 9 место среди других государств по этому показателю.

В общем 17 октября в мире зафиксировали почти 325 тысяч новых больных. Значительное количество случаев, кроме США и Индии, обнаружили в Великобритании и России.

Украина в этом списке пока заняла 15 место, обойдя Чехию и Румынию.

Сейчас в мире зарегистрировали 40,2 млн случаев заболевания. Из них летальных 1,1 млн, выздоровели – более 30 млн, болеют – около 9 млн.

Напомним, про ужесточение карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список

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