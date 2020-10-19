Карантин в Украине больно ударит по экономике. Эксперты рассказали, кто пострадает больше всего и когда страна полностью выйдет из карантинных ограничений

С сегодняшнего дня восемь областных центров уходят в «красную» эпидемиологическую зону, остальные, в том числе и Киев, стоят на ее пороге, в зоне «оранжевой».

Переход в «красную» зону – это самый жесткий вариант карантина практически аналогичный весеннему. Однако власть пощадила работу общественного транспорта, также в некоторых населенных пунктах все равно разрешат работу общепита и ТРЦ.

Весна потерь

«Уже есть данные за II квартал и, скорее всего, по итогам года мы получим падение ВВП на 6%. Но если бы не было весеннего локдауна, оно составило бы 1,5%», - говорит директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Две месяца полного закрытия целых сфер стоили Украине 4,5% ВВП. И это еще не окончательные оценки и проблемы не закончились с трансформацией полного карантина в адаптивный.

По данным компании Info Sapiens (сентябрь 2020 г.), карантинные ограничения поставили перед необходимости закрытия или привели к спаду 60% микропредприятий, 55% малых предприятий и 42% средних.

Сейчас карантин и его последствия – угроза ведению бизнеса для трети микро и малых предприятий и 22% средних. Больше всего он ударил по публичным услугам – это отмечают 90% предпринимателей, также по оптовой и розничной торговле – это ощущают 70%. Но даже те сферы, которые получили не такой сильный удар – сельское хозяйство, IT, строительство, финансы, транспорт и логистика – все равно попали под карантинные удары: их ощутили около 40% микро, малых и средних предприятий.

«Наибольший удар получили те сферы, которые попали под запрет и ограничения. Это заведения общественного питания, рынки, непродовольственные магазины, - говорит глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. - После смягчения происходит постепенное восстановление их работы. Если не будет жестких мер, оно будет продолжаться. Конечно, многие заведения закрылись и уже не откроются. 2020 - год экономических джунглей, где выживает сильнейший. Сейчас держится торговля, идет переориентация на интернет, доставку. Это и медицинские учреждения в целом - спрос растет. Эти сферы не только ожили, а получили толчок к развитию. Так что ситуация с ограничениями некоторым, кто ранее был менее активным, дала толчок для развития».

Хотя звучит как тавтология, но к адаптивному карантину бизнес учится адаптироваться. Постепенно привыкают и украинцы. 12 октября в Центре экономической стратегии собрали маркеры восстановления экономики. Сейчас и количество резюме, и количество вакансий уже вышли на докарантинный уровень, хотя в апреле количество резюме сократилось на 40%, а вакансий в половину.

Аренда квартир (однокомнатных) в апреле просела на 10%, но сейчас уже превысила стоимость до ограничений – на 9%.

Наиболее точный показатель восстановления, отмечают в Центре – это потребление электроэнергии. В начале 2020 г. оно было ниже, чем годом ранее. Если февраль прошлого года брать за 100%, то в феврале 2020 г. потребление электроэнергии составило 98%. Тут причина в падении производства, которое в Украине происходило с середины 2019 г. Карантин добавил проблем. В апреле потребление электроэнергии было на минимумах. В июле и августе рывками приближалось с к прошлогодним значениям, а в середине октября наконец добралось до уровня того же периода 2019 г.

«Режим карантина изменил структуру потребления украинцев, - указывает еще на один кризисный фактор Андрей Новак. - Учитывая то, что многие люди были уволены или ушли в неоплачиваемый отпуск, это привело к потере источника доходов. В статистике фиксируется резкое уменьшение приобретения техники, мебели, автомобилей. В этом году это предмет отчаяния. Потребление сводится к минимально необходимому набору товаров и услуг».

Еще не конец

Кабмин продлил карантин до конца 2020 г. и двигается в режиме точечных ограничений. Но заболеваемость растет. Нынешние прогнозы главного санврача Виктора Ляшко – без локдауна хотят обойтись. Но удастся ли?

«На сегодня еще преждевременно говорить об экономических итогах 2020 г., - говорит А. Новак. - Мы еще не знаем жесткости тех ограничений, которые будут в связи с карантином и ростом заболеваемости. Безусловно, что ключевой фактор падения ВВП в 2020 г. - это коронавирус и жесткие ограничения весной. Но это ситуация практически по всем странам - у них будет падение экономик, разница лишь в степени. У нас средний уровень падения. Пока на 6% ВВП, а к концу года может ускориться, если будем применять более жесткие меры».

Александр Охрименко напоминает, что весенний локдаун был не нужен, эффекта не дал, кроме удара по экономике. Как показывает рост числа заражений, а также ряд других показателей, в том числе и увеличение позитивности тестов, правительство упустило и подготовку к так называемой второй волне.

«Кризис у нас уже не первый, бизнес лавирует, учится. Это есть, но зачем нужно было создавать дополнительные проблемы? Туризм, развлечения общепит потеряли больше всех, максимально просела сфера услуг. Там выше всего безработица. При предписанном обязательном закрытии кафе и ресторанов с 22.00 до 7.00, общепиту работать нет никакого смысла. Даже когда все закончится, многие заведения навсегда прекратят работу, - говорит Охрименко. - Долгие годы будут спрашивать: зачем нужно было это делать? В это время зарабатывают аптеки, фармацевты. Многие ситуацией злоупотребили. Сфера доставки тоже поднялась, но с ней все не так просто. Многие люди пошли курьерами и в доставку не от хорошей жизни, и они не так много получают. Если бы была возможность, они бы бросили эту работу мгновенно. После того как все закончится, выход из всего этого – минимум три года. То есть еще три года после окончания карантина нам будет очень и очень тяжело».

Напомним, что по условиям правительственного постановления смягчить карантин в городах и районах можно не раньше, чем через 14 дней после введения. На пороге перехода из «оранжевой» в «красную» эпидемическую зону отдельные районы, населенные пункты и центры всех областей. Ужесточать карантин можно каждые семь дней. То есть уже накануне выборов возможно и новое «покраснение» Украины.

Пока что путь уже задан – точечные ограничения. Их плюс – нет панических закупок продуктов и валюты. Однако глобально Украина в кризисе на долгие годы.

Специально для Рoliteka Анна Гончаренко