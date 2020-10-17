Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил об осложнениях из-за китайского вируса

Как передает Politeka.net, здоровье украинцев может пострадать даже спустя годы после выздоровления. Замглавы Минздрава рассказал о последствиях и прогнозах в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Виктора Ляшко, инфекция ведет себя крайне непредсказуемо, однако пока ожидания специалистов оправдываются. Ситуация усугубляется, а чтобы не доводить ее до критических показателей, нужно соблюдать ограничения.

"Я надеюсь, что мы не увидим 20 тысяч летальных случаев в Украине за год, но чтобы этого не увидеть, нужно делать те вещи, которые мы прописали в условиях адаптивного карантина, а не дожидаться жесткого карантина", - заявил чиновник.

Он добавил, что для многих заболевших китайский вирус может принести опасные осложнения, которые проявятся со временем:

"Вопрос эпидемии может еще иметь далекие последствия для здоровья украинцев. Онкологические, сердечно-сосудистые заболевания позже дадут о себе знать".

Виктор Ляшко утверждает, что система здравоохранения Украины справится, даже если одновременно будут болеть до 10 тысяч человек по всей стране. Однако если все они обратятся за помощью в одном городе - медикам придется туго. Сейчас же ежедневно фиксируют около 5-5,7 тысячи заразившихся.

Напомним, жесткий карантин в Украине, Ляшко заявил об экстренных мерах: "Мы просим всех...".

Как сообщала Politeka, Ляшко заявил о новой суперинфекции и массовой вакцинации, что будет с карантином.

Также Politeka писала, что в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "Предварительная цена...".