Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала, як ніжиться на сонці
Зірка порадувала шанувальників знімками в жарких образах, передає Politeka.net. Красуні є чим похвалитися, тому кожен знімок захоплює дух.
Цього разу Калпо постала в чорному бікіні. Модель розслабилася на шезлонгу, витягнувшись під променями сонця. Зірка ледь не впустила груди, які стиснулися, коли вона підняла руку над головою.
Тонка талія, сталевий прес, ідеальний бюст - в цьому тілі все ідеально.
Завершили образ картата кофта й окуляри.
Пристрасна Анджеліна Джолі в латексі і панчохах показала, чим спокушала Бреда Пітта: "Бомба"
"Що це було?": самовпевнена Фреймут викликала Кухар на батл і гучно зганьбилась, з'явилось відео
Волочкова нахилилася і приголомшила неохайним виглядом в чорному ліфчику: "Тут з декольте стирчить..."
Харламов, який розлучається, зірвався і жорстко обстібав Христину Асмус, пригадавши ганьбу з "Текстом": "Колишня лікті кусає"
Знаменитість лежала на шезлонгу не одна, а разом з собачкою.
Однак на інших фото модель вже тримала свого вихованця в руках, який потрапив у біду, але модель його врятувала.
"Сьогодні відчувала себе чудово, поки мені не довелося підійматися на кручу, щоб врятувати свою собаку😅 😂", - підписала знімок міс Всесвіт.
За сім годин пост зібрав майже 180 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали багато компліментів фігурі Олівії, а також відзначили її добре серце.
"Королева!", - написав один із коментаторів.
Нагадаємо, Олівія Калпо постала в короткому червоному топі, ймовірно, без білизни. Під тонкою тканиною одягу проглядалися найпікантніші місця. А виріз посередині надавав ще більшої відвертості, хоча і був трохи прихований під зав'язкою.
Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо з мокрим волоссям попозувала в чорному злитому купальнику на тлі морського пейзажу.
Тканина ледь прикривала солодкі місця моделі і відкривала простір для чоловічої фантазії.
Нагадаємо, що "Міс Всесвіту" Олівію Калпо застали за спекотними розвагами з бойфрендом: "ти завоював мене..."
Як повідомляла Politeka, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо в сміливому декольте показала, чому не носить білизну: "реальна Барбі"
Також Politeka розповідала, що "Міс Всесвіт" Олівія Калпо влаштувала спекотні танці в безсоромному топі: "цукерка"