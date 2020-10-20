Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала, як ніжиться на сонці

Зірка порадувала шанувальників знімками в жарких образах, передає Politeka.net. Красуні є чим похвалитися, тому кожен знімок захоплює дух.

Цього разу Калпо постала в чорному бікіні. Модель розслабилася на шезлонгу, витягнувшись під променями сонця. Зірка ледь не впустила груди, які стиснулися, коли вона підняла руку над головою.

Тонка талія, сталевий прес, ідеальний бюст - в цьому тілі все ідеально.

Завершили образ картата кофта й окуляри.

Знаменитість лежала на шезлонгу не одна, а разом з собачкою.

Однак на інших фото модель вже тримала свого вихованця в руках, який потрапив у біду, але модель його врятувала.

"Сьогодні відчувала себе чудово, поки мені не довелося підійматися на кручу, щоб врятувати свою собаку😅 😂", - підписала знімок міс Всесвіт.

За сім годин пост зібрав майже 180 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато компліментів фігурі Олівії, а також відзначили її добре серце.

"Королева!", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в короткому червоному топі, ймовірно, без білизни. Під тонкою тканиною одягу проглядалися найпікантніші місця. А виріз посередині надавав ще більшої відвертості, хоча і був трохи прихований під зав'язкою.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо з мокрим волоссям попозувала в чорному злитому купальнику на тлі морського пейзажу.

Тканина ледь прикривала солодкі місця моделі і відкривала простір для чоловічої фантазії.

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