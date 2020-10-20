Знаменитость показала все, чем гордится

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала, как нежится на солнце

Звезда порадовала поклонников снимками в жарких образах, передает Politeka.net. Красотке есть чем похвастаться, поэтому каждый снимок захватывает дух.

В этот раз Калпо предстала в черном бикини. Модель расслабилась на шезлонге, вытянувшись под лучами солнца. Звезда едва не выронила грудь, которая сжалась, когда она подняла руку над головой.

Тонкая талия, стальной пресс, идеальный бюст - в этом теле все идеально.

Завершили образ клетчатая кофта и очки.

Знаменитость лежала на шезлонге не одна, а вместе с собачкой.

Однако на других фото модель уже держала своего питомца в руках, который попал в беду, но модель его спасла.

"Сегодня чувствовала себя чудесно, пока мне не пришлось взбираться на утес, чтобы спасти свою собаку 😅😂", - подписала снимок Мисс Вселенная.

За семь часов пост собрал почти 180 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много комплиментов фигуре Оливии, а также отметили ее доброе сердце.

"Королева!", - написал один из комментаторов.

Напомним, Оливия Калпо предстала в коротком красном топе, вероятно, без белья. Под тонкой тканью одежды проглядывались самые пикантные места. А вырез посередине придавал еще большей откровенности, хотя и был немного скрыт под завязкой.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо с мокрыми волосами попозировала в черном слитном купальнике на фоне морского пейзажа.

Ткань едва прикрывала сладкие места модели и открывала простор для мужской фантазии.

Напомним, что "Мисс Вселенной" Оливию Калпо застали за жаркими развлечениями с бойфрендом: "Ты завоевал меня..."

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