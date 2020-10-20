Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала пікантний кадр з відпочинку на узбережжі

Дівчина кожен день показує фото з відпочинку і при цьому намагається демонструвати свої кращі і розкішні образи. Щоб підкреслити фігуру і виставити її у вигідному світлі, Кім Лі завжди позує трохи осторонь від об'єктива. Цього разу Лі показала стильний купальник для відпочинку на пляжі, але занадто сильно підтягнула лямки бікіні.

Через досить сильно піднятих лямок ліфчика, дівчина не змогла приховати бюст і показала той у всій красі. "Зникнувші" з ліфчика груди дівчини надали кадру пікантності, через що кількість коментарів під постом в Instagram помітно збільшилася.

Модель при цьому не робила акцент на обличчі, приховавши його за темним волоссям, а також не акцентувала увагу на стегнах. Головною родзинкою вечірнього кадру з пляжу став саме бюст корейської Кардашьян.

Ось що пишуть в мережі:

«Красиво ❤️🔥;, ви так потужно насолоджуєтеся відпочинком; Гарне місце pic💎; Мріяти треба ❤️❤️; Заворожуюче 😘😘; вона виглядає як ранкова мрія😍😗😘; Люби свої ручки і ноги, дитинко 💕💕; Вау, так прекрасна; розкішний вигляд😘😘; Вигляд дуже гарний 😍; Уфф! Хто-небудь Врятуй мене; Ти гарний ангел😍 😍 😍; @ kimlee виглядає так жарко🔥 🔥 🔥 😍❤️; розслабляючий вигляд😍; вогонь у морі🔥».

Ми також писали, що Кім прославилася після того, як почала публікувати фото в соціальній мережі Instagram. Тепер фото дівчини активно обговорюють і часто копіюють її стиль. Молода модель тільки починає зніматися для глянцевих журналів, а також співпрацювати з магазинами одягу.

Зараз Лі найчастіше радує шанувальників домашніми селфі без постановки. Позуючи в чорному бікіні і з милою синьою панамкою, дівчина виглядала дуже просто і привабливо одночасно. Як можна помітити, Кім Лі має гарну фігуру, ефектну зовнішність і через схожість з сестрами Кардашьян стає вельми обговорюваною в мережі.

Нагадавши, корейська Кардашьян засліпила видами на свої принади в червоній білизні

А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян в атласній білизні опустилася на коліна

А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян задерла сукню і потрясла красотами в образі хижачок