Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, спокусила формами в провокаційному образі

Зірка порадувала шанувальників жарким кадром з наклейками на грудях, пише Politeka.net.

Кортес прославилася своїми пружними сідницями, завдяки яким двічі стала володаркою титулу "Міс бум-бум". Зараз модель активно заробляє, ведучи сторінки в Інтернеті, і публікуючи свої найспекотніші знімки, іноді без цензури.

Зокрема, в Instagram Сьюзі з'явилася на одному з нових знімків абсолютно оголеною, прикривши найінтимніше наклейками у вигляді хрестиків.

Красуня прийняла цікаву позу, блиснувши пружним животом, і схопившись за груди. Зірка піднесла до відкритих губ окуляри, а потаємне місце прикривала книга.

Сьюзі пристрасно дивилася в камеру з-під пишних вій, зачаровуючи своїм поглядом.

За дві години пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу позитивних відгуків зірці за її розкутість.

"Гаряча бейба", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала в крихітних синіх трусиках з маленьким ланцюжком, що служив відмінною прикрасою.

Модель розпустила довге волосся, яке лягло красивою хвилею, в кінці ніби "вдаривши" по сідницях.

Бікіні натягнулося вище стегон, трохи скрутившись з боків.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в топі та трусиках. Сьюзі в окулярах з'явилася перед камерою і підняла руки, демонструючи біцепс. Модель без сорому показувала ідеальний животик і пишний бюст, а також можна помітити в зоні бікіні тату: обличчя легендарного футболіста Ліонеля Мессі.

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